Un podcast può essere uno strumento efficace per riscoprire il territorio e le sue tradizioni, secondo quanto affermato da Viconovo. La piattaforma permette di condividere atmosfere e storie di un tempo, mantenendo vivo il legame con le radici locali. La trasmissione si basa su dialoghi dal vivo e racconti che valorizzano le tradizioni. La proposta mira a preservare e diffondere le caratteristiche culturali del territorio attraverso un mezzo digitale.

Può essere un canale moderno come un podcast uno strumento volto a riscoprire il territorio e le sue atmosfere di un tempo, fatte di dialogo dal vivo e tradizioni? La risposta che arriva da Viconovo è sì. È tutto pronto, nella frazione, per la 3a edizione della “ Sagra del Podcast ”, manifestazione organizzata da Arci Ferrara nella sede della Pro Loco di Viconovo (via Bertolda, nell’area antistante la chiesa). Ad attendere il paese, domani e sabato, ci saranno due giornate intere dedicate al podcast attraverso talk, concerti, workshop e giri in battello. Gli spettatori saranno diretti protagonisti della kermesse e potranno sperimentare la vita comunitaria in un’atmosfera informale di una sagra paesana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La tradizione nei podcast. Così si riscopre il territorio

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