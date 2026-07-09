La tradizione nei podcast Così si riscopre il territorio

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un podcast può essere uno strumento efficace per riscoprire il territorio e le sue tradizioni, secondo quanto affermato da Viconovo. La piattaforma permette di condividere atmosfere e storie di un tempo, mantenendo vivo il legame con le radici locali. La trasmissione si basa su dialoghi dal vivo e racconti che valorizzano le tradizioni. La proposta mira a preservare e diffondere le caratteristiche culturali del territorio attraverso un mezzo digitale.

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Può essere un canale moderno come un podcast uno strumento volto a riscoprire il territorio e le sue atmosfere di un tempo, fatte di dialogo dal vivo e tradizioni? La risposta che arriva da Viconovo è sì. È tutto pronto, nella frazione, per la 3a edizione della “ Sagra del Podcast ”, manifestazione organizzata da Arci Ferrara nella sede della Pro Loco di Viconovo (via Bertolda, nell’area antistante la chiesa). Ad attendere il paese, domani e sabato, ci saranno due giornate intere dedicate al podcast attraverso talk, concerti, workshop e giri in battello. Gli spettatori saranno diretti protagonisti della kermesse e potranno sperimentare la vita comunitaria in un’atmosfera informale di una sagra paesana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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