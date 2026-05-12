Podcast a Palermo | la nuova voce digitale tra storia e tradizione

A Palermo nasce un nuovo podcast che unisce storia e tradizione attraverso la voce digitale. La Sicilia si colloca quasi all’ultimo posto nella classifica nazionale dei podcast, secondo i dati disponibili. I giovani creatori utilizzano questa piattaforma per raccontare aspetti come la presenza della mafia nei vicoli della città. Il progetto mira a offrire nuovi spazi di narrazione e approfondimento legati alle realtà locali.

? Punti chiave Perché la Sicilia è quasi ultima nella classifica nazionale dei podcast?. Come fanno i nuovi creatori a raccontare la mafia tra i vicoli?. Chi sta trasformando le tradizioni dei pupi in contenuti digitali?. Come può il podcast colmare il divario culturale della città?.? In Breve Solo l'11,8% della popolazione siciliana sopra gli 11 anni ascolta podcast secondo Istat 2024.. Il consumo nazionale di contenuti audio raggiunge il 36% secondo dati Confcommercio-Swg dicembre 2025.. Produzioni locali trattano temi su pupi siciliani, criminalità e progetti scolastici nei quartieri.. Il podcasting italiano cresce di 6 punti rispetto al 2022 nonostante il gap siciliano.🔗 Leggi su Ameve.eu

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