Il Casentino sarà protagonista di una serie di podcast dedicati ai visitatori, con il debutto previsto per il 16 giugno. Il progetto offre itinerari audio che permettono di esplorare il territorio attraverso contenuti dedicati. L'iniziativa mira a fornire informazioni e approfondimenti sulla regione, arricchendo l'esperienza dei turisti con percorsi narrativi disponibili online. La serie si inserisce in un’offerta di strumenti digitali per promuovere il patrimonio locale.

Il Casentino si racconta anche attraverso l’audio. Debutterà il 16 giugno " Casentino naturalmente autentico ", il nuovo canale podcast realizzato in collaborazione con Loquis, piattaforma specializzata in travel podcast geolocalizzati, con l’obiettivo di accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta della vallata attraverso una serie di itinerari tematici. Il progetto si sviluppa in quindici episodi che ripercorrono alcuni dei luoghi e degli aspetti più caratteristici del territorio. I contenuti sono pensati per offrire una narrazione che affianca la visita sul posto e che, grazie alla geolocalizzazione, può essere ascoltata direttamente nei luoghi descritti. Tra le tappe del percorso... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Argomenti più discussi: Il Casentino si racconta nei podcast. Itinerari dedicati per i visitatori; Casentino, naturalmente autentico: su Loquis un viaggio audio tra natura, castelli e tradizioni; La bambina di Valagnesi; Non voglio mica la luna, un viaggio teatrale nei piccoli paesi per interrogarsi sul futuro delle aree interne.

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