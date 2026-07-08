La tortilla di patate, celebre piatto della cucina spagnola, ora ha un sapore ‘francese’. Per realizzarla infatti si usano sempre di più le economiche patate francesi di conservazione rispetto alle patate novelle spagnole, e gli agricoltori sono sul piede di guerra. “Se quest’estate ordinate una tortilla di patate spagnola in un bar, sappiate che probabilmente è fatta con patate francesi”, ha protestato il Coordinamento delle Organizzazioni degli Agricoltori e degli Allevatori ( Coag ), come riporta Rtve. L’associazione denuncia che si sta approfittando del boom turistico estivo per massimizzare i profitti, utilizzando una materia prima economica e di seconda qualità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, la tortilla si fa con patate francesi: agricoltori in rivolta

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