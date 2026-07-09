La terribile estate dei treni Si blocca un altro convoglio Ritardi e cancellazioni

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella calda estate dei treni, un altro convoglio si è fermato. Ieri intorno alle 15, la linea Foligno-Perugia-Terontola-Firenze è rimasta interrotta per alcune ore, causando ritardi e cancellazioni. La circolazione è stata sospesa temporaneamente senza precisare le cause. La situazione si aggiunge a una serie di disservizi che hanno interessato il trasporto ferroviario nella regione durante questa stagione.

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Nella terribile estate umbra dei treni, ieri si è aggiunta un’altra "perla". Intorno alle 15, infatti, la linea Foligno-Perugia-Terontola-Firenze, è rimasta interrotta per alcune ore. Secondo quanto emerso, un convoglio sulla linea convenzionale Firenze- Arezzo-Chiusi diretto nel capoluogo toscano, nelle vicinanze di Rigutino, alle porte di Arezzo, si è fermato. Si sarebbe trattato si un problema di alimentazione elettrica. Inevitabili sono state le ripercussioni sul tratto umbro della linea ferroviaria. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 16 ed è stato subito attivato il piano prefettizio di protezione civile: i vigili, insieme... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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