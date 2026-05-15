Lavori sulla linea Napoli-Roma via Formia | ritardi e cancellazioni dei treni previsto il servizio di bus sostitutivi

Da casertanews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla linea Napoli-Roma via Formia sono stati annunciati interventi di manutenzione che coinvolgeranno i servizi ferroviari nei giorni 17, 24, 30 e 31 maggio. Durante queste date, alcuni treni regionali, Intercity e Intercity Notte subiranno modifiche di percorso e orario. Per far fronte ai disagi, sarà attivato un servizio di bus sostitutivi in sostituzione dei treni cancellati o ritardati. La circolazione ferroviaria sarà soggetta a variazioni nelle tratte interessate dai lavori.

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Interventi e modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Roma via Formia. In particolare, nei giorni 17, 24, 30 e 31 maggio sono programmati lavori di manutenzione e ciò comporterà modifiche alla circolazione per alcuni treni del Regionale, Intercity e Intercity Notte di Trenitalia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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