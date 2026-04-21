Nella giornata di oggi, alcuni treni sulla linea sono stati cancellati o hanno subito ritardi fino a 200 minuti. I passeggeri, arrivati in stazione per partire e iniziare la settimana, si sono trovati di fronte a disagi e alterazioni nei propri programmi di viaggio. La situazione ha coinvolto più convogli, causando disagi e ritardi significativi per chi aspettava di partire.

Arrivati in stazione per partire e affrontare la settimana si sono trovati la sorpresa: diversi treni erano stati cancellati o avevano ritardi fino a 200 minuti. Ieri mattina in stazione alcuni studenti si sono seduti per terra con i loro trolley e gli occhi fissi sui cellulari nella speranza di ricevere notizie confortanti e altri hanno cercato soluzioni alternative come bus e taxi per raggiungere il posto di lavoro o l’Università. A creare il caos è stato un urto tra un treno merci e un treno della linea S13 avvenuto tra le stazioni di Locate in provincia di Milano e Certosa in provincia di Pavia lungo la linea Milano-Genova. "Il treno...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scontro tra treni sulla linea. Cancellazioni e maxi ritardi

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