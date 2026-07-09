L’amministrazione comunale ha affidato la gestione dei cimiteri comunali a una società pubblica, Consiag Servizi Comuni Srl, di cui detiene una partecipazione. La decisione mira a migliorare accessibilità, cura e decoro delle strutture. La gestione diretta dovrebbe garantire interventi più rapidi e un servizio più attento alle esigenze dei cittadini. L’obiettivo è rafforzare la presenza di servizi pubblici per i luoghi di sepoltura. La modifica entrerà in vigore nei prossimi mesi.

Novità per la gestione dei cimiteri di Lastra a Signa. L’amministrazione comunale ha infatti formalizzato l’affidamento ’in house providing’ del servizio alla società pubblica Consiag Servizi Comuni Srl, di cui detiene una partecipazione azionaria. Il contratto durerà cinque anni, dal 1° luglio scorso al 30 giugno 2031, per un valore complessivo stimato in 1.024.590 euro (più Iva) per l’intero quinquennio. L’accordo riguarda i sei cimiteri comunali del territorio: San Martino a Gangalandi (capoluogo), Carcheri, Malmantile, Brucianesi, Marliano e San Romolo. Consiag Servizi Comuni si occuperà a 360 gradi delle operazioni cimiteriali... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La svolta per i cimiteri comunali. Più accessibilità, cura e decoro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cimiteri, lavori in corso: "Interventi necessari per garantire il decoro"Lavori di manutenzione sono in corso nei cimiteri del capoluogo e delle frazioni di Villa Fontana e Portonovo.

Cimiteri di Marore e della Villetta, Seletti: “Il decoro non può dipendere dalle segnalazioni dei cittadini”La consigliera comunale ha espresso preoccupazione riguardo allo stato di manutenzione e decoro dei cimiteri di Marore e della Villetta.

Temi più discussi: La svolta per i cimiteri comunali. Più accessibilità, cura e decoro; Cimiteri e accoglienza multiculturale: le Commissioni consiliari al lavoro per un’area dedicata alla comunità islamica. Solidarietà istituzionale al popolo venezuelano colpito dal sisma – Città di Palermo; Temporale, grandine e raffiche di vento: a Milano scatta l'allerta arancione. Chiusi parchi, cimiteri e piscine; Avviso per vento forte: divieti, chiusure e provvedimenti del Comune di Genova.

La svolta per i cimiteri comunali. Più accessibilità, cura e decoroNovità per la gestione dei cimiteri di Lastra a Signa. L’amministrazione comunale ha infatti formalizzato l’affidamento ’in house providing’ ... lanazione.it

Perché alcuni fan hanno un problema che Willow non venga vista sullo schermo contribuire finanziariamente nella sesta stagione? reddit

Il piano di investimento e riqualificazione per i dieci cimiteri comunaliProsegue il piano di investimenti, riqualificazione e ampliamento del Comune per garantire decoro, funzionalità e nuovi spazi nei cimiteri ... msn.com