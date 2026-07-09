La svolta per i cimiteri comunali Più accessibilità cura e decoro
L’amministrazione comunale ha affidato la gestione dei cimiteri comunali a una società pubblica, Consiag Servizi Comuni Srl, di cui detiene una partecipazione. La decisione mira a migliorare accessibilità, cura e decoro delle strutture. La gestione diretta dovrebbe garantire interventi più rapidi e un servizio più attento alle esigenze dei cittadini. L’obiettivo è rafforzare la presenza di servizi pubblici per i luoghi di sepoltura. La modifica entrerà in vigore nei prossimi mesi.
Novità per la gestione dei cimiteri di Lastra a Signa. L’amministrazione comunale ha infatti formalizzato l’affidamento ’in house providing’ del servizio alla società pubblica Consiag Servizi Comuni Srl, di cui detiene una partecipazione azionaria. Il contratto durerà cinque anni, dal 1° luglio scorso al 30 giugno 2031, per un valore complessivo stimato in 1.024.590 euro (più Iva) per l’intero quinquennio. L’accordo riguarda i sei cimiteri comunali del territorio: San Martino a Gangalandi (capoluogo), Carcheri, Malmantile, Brucianesi, Marliano e San Romolo. Consiag Servizi Comuni si occuperà a 360 gradi delle operazioni cimiteriali... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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