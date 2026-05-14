Cimiteri di Marore e della Villetta Seletti | Il decoro non può dipendere dalle segnalazioni dei cittadini
La consigliera comunale ha espresso preoccupazione riguardo allo stato di manutenzione e decoro dei cimiteri di Marore e della Villetta. Ha richiesto all’Amministrazione di effettuare controlli regolari, di pianificare interventi di manutenzione e di condividere con i cittadini le modalità di gestione di questi spazi. La richiesta si riferisce alla necessità di garantire un livello di cura costante, indipendentemente dalle segnalazioni provenienti dai cittadini. La questione riguarda anche la trasparenza nelle operazioni di manutenzione e gestione dei cimiteri comunali.
La consigliera comunale Ines Seletti, del gruppo “Vignali Sindaco”, interviene sullo stato di manutenzione e decoro dei cimiteri di Marore e della Villetta, chiedendo all’Amministrazione comunale controlli costanti, interventi programmati e maggiore trasparenza nella gestione. “Il decoro dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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