Garlasco la Procura smonta l' alibi di Sempio | Non passò per caso davanti alla villetta dopo l' omicidio
La Procura di Pavia ha ricostruito i movimenti di Andrea Sempio dopo l'omicidio avvenuto in una villetta di Garlasco. Secondo gli inquirenti, Sempio non avrebbe attraversato casualmente quella zona, ma ci sarebbe stato un motivo specifico. La ricostruzione si basa su dichiarazioni e testimonianze raccolte dagli investigatori, che contestano l'ipotesi di un passaggio fortuito. La vicenda resta al centro dell'attenzione delle indagini in corso.
Per la Procura di Pavia, Andrea Sempio non sarebbe passato per caso, dopo aver «notato la presenza di un'ambulanza e di diverse persone», come mise a verbale, in via Pascoli a Garlasco, davanti alla villetta dei Poggi, nel pomeriggio del 13 agosto 2007, dopo che in mattinata Chiara era stata uccisa, per l'accusa, dal commesso allora 19enne. Di quel suo passaggio davanti all'abitazione nei mesi scorsi erano riemerse anche alcune foto. Le piantine negli atti: «Direzione opposta rispetto al percorso» Negli atti gli inquirenti, riportando pure delle piantine della zona, scrivono che «non si capisce per quale motivo» Sempio in auto...🔗 Leggi su Feedpress.me
GARLASCO, LE PROSSIME TAPPE DI SEMPIO: PARLA L'AVVOCATO TAORMINA
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