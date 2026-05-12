Garlasco la Procura smonta l' alibi di Sempio | Non passò per caso davanti alla villetta dopo l' omicidio

La Procura di Pavia ha ricostruito i movimenti di Andrea Sempio dopo l'omicidio avvenuto in una villetta di Garlasco. Secondo gli inquirenti, Sempio non avrebbe attraversato casualmente quella zona, ma ci sarebbe stato un motivo specifico. La ricostruzione si basa su dichiarazioni e testimonianze raccolte dagli investigatori, che contestano l'ipotesi di un passaggio fortuito. La vicenda resta al centro dell'attenzione delle indagini in corso.

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