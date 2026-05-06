Trump frena sull’escalation in Iran e blocca l’assalto | Grandi progressi su un accordo definitivo

Dopo le ultime dichiarazioni di Donald Trump sulla guerra in Iran, si apre uno spiraglio di pace. Il presidente ha annunciato di aver bloccato un possibile assalto e ha parlato di “grandi progressi” verso un accordo definitivo. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra le parti coinvolte, ma non sono stati forniti dettagli sui negoziati o sui passi successivi.

Si apre un piccolo spiraglio di pace dopo le ultime dichiarazioni di Donald Trump sulla guerra in Iran. Su Truth social, il presidente americano ha spiegato di aver annunciato la sospensione del Project freedom, sottolineando che sono stati raggiunti «grandi progressi verso un accordo completo e definitivo» con la Repubblica islamica. Dunque, il piano militare sarà rimandato «per un breve periodo di tempo, al fine di verificare se l’accordo possa essere finalizzato e firmato». Come ha spiegato l’inquilino della Casa Bianca in un post, la sua scelta si deve anche alla richiesta «del Pakistan e di altri Paesi» di trovare una soluzione diplomatica.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump frena sull’escalation in Iran e blocca l’assalto: “Grandi progressi su un accordo definitivo” Trump minaccia un'escalation militare se salta l'accordo con l'Iran Notizie correlate Iran, Trump a sorpresa: «Grandi progressi verso un accordo definitivo» – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia a sorpresa una sospensione di Project Freedom. Iran news, Trump sospende il Project Freedom a Hormuz: “Grandi progressi verso un accordo definitivo”Roma, 6 maggio 2026 – A un giorno dall'avvio del Project Freedom, il presidente Usa Donald Trump annuncia a sorpresa una "breve" sospensione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Telefonata Trump-Putin su Iran e nucleare. Sumud Flottilla intercettata al largo di Creta; Medio Oriente, tregua appesa a un filo. Trump avverte l'Iran: Nuovi attacchi se sbaglia. Teheran: Combatteremo; Trump frena Netanyahu: con Hezbollah solo autodifesa per non compromettere negoziati con l’Iran; Trump frena sulla proposta iraniana: riaprire Hormuz non basta senza un accordo sul nucleare. Venerdì la premier chiederà al segretario di Stato Usa i dettagli dell’operazione “Project Freedom”. La ricucitura con Trump frenata dai nuovi attacchi al Papa - facebook.com facebook Buckingham Palace frena rispetto alle dichiarazioni fatte dal presidente americano Donald Trump, durante il banchetto di Stato alla Casa Bianca, su un esplicito sostegno del sovrano britannico alla sua posizione sull'Iran #ANSA x.com