Il Lecce ci prova ma la Juve fa la grande | la sblocca in 12 secondi e vince di corto muso
All’inizio della partita, la Juventus ha segnato il primo gol dopo soli 12 secondi, aprendo subito le danze. Il Lecce ha tentato di reagire nel corso del match, ma la squadra ospite è riuscita a mantenere il vantaggio e a portare a casa la vittoria. La partita si è conclusa con un risultato stretto, nonostante le occasioni create dal Lecce nel finale. Gli uomini di Spalletti hanno gestito bene il vantaggio fino al fischio finale.
Il Lecce ci ha provato, non è bastato. La Juventus versione big vince di corto muso in una partita dall'avvio thriller e controllata bene dagli uomini di Spalletti nel finale. Poco da fare per un Lecce generoso, che ha sfiorato il pari nel secondo tempo dopo esser stato salvato per due volte dal Var. Decisivo Vlahovic, col gol più veloce nella storia recente della Juventus (da quando esiste la rilevazione al secondo). Secondo gol consecutivo per il serbo, al rientro da un lungo infortunio. Questa volta, però, il gol vale un dispiacere a Pantaleo Corvino, che lo scoprì e lo portò alla Fiorentina. Il Lecce resta a +4 sulla Cremonese, che domani può accorciare a un punto, a due giornate dalla fine.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Notizie correlate
Leggi anche: Il Milan vince a Verona di ‘corto muso’ ma in Italia non è la prima per successi con un gol scarto
La Juve si aggrappa a Vlahovic e al suo gol dopo 12 secondi: a Lecce vince e scavalca il Milan al 3° postoLa Juventus batte il Lecce al Via del Mare con un gol lampo di Dusan Vlahovic dopo appena 12 secondi e compie un passo pesantissimo nella corsa...