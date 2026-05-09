Il Lecce ci prova ma la Juve fa la grande | la sblocca in 12 secondi e vince di corto muso

All’inizio della partita, la Juventus ha segnato il primo gol dopo soli 12 secondi, aprendo subito le danze. Il Lecce ha tentato di reagire nel corso del match, ma la squadra ospite è riuscita a mantenere il vantaggio e a portare a casa la vittoria. La partita si è conclusa con un risultato stretto, nonostante le occasioni create dal Lecce nel finale. Gli uomini di Spalletti hanno gestito bene il vantaggio fino al fischio finale.

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