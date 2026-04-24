Trasporti Gatta Fdi | dal Mit milioni per la Lucera-San Severo

Il governo ha stanziato 35 milioni di euro per la strada statale 109, che collega Lucera a San Severo. La decisione arriva dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermando un investimento importante per il miglioramento della viabilità locale. La cifra rappresenta un passo significativo nei piani di ammodernamento delle infrastrutture della zona, con l’obiettivo di facilitare il traffico e favorire lo sviluppo economico.

TRASPORTI, GATTA (FDI): DAL MIT 35 MLN PER LA SP 109 (LUCERA-SAN SEVERO). UN RISULTATO FONDAMENTALE PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ DELLA CAPITANATA “In corso d’opera abbiamo inteso effettuare un’aggiunta al progetto iniziale della Regionale 1, introducendo non senza difficoltà questa opera, che altrimenti non avrebbe mai visto la luce. Dopo un’attenta analisi, e dopo aver personalmente incontrato i sindaci del territorio e i tecnici del Ministero, siamo riusciti ad ottenere un risultato importante per l’intero territorio di Capitanata, che sarà in grado di connettere le Aree Interne con il casello autostradale di San Severo. “In questi anni abbiamo dovuto risolvere problematiche relative anche al reperimento di fondi e ad alcune incertezze che hanno rallentato l’iter.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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