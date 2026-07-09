Le borse moderne sono nate come sostitute delle tasche, che sono state eliminate dal design dei vestiti. Prima di diventare accessori di moda, erano strumenti pratici usati per trasportare oggetti. La loro origine risale a quando le tasche scomparvero dai capi di abbigliamento, lasciando spazio a borse portate a mano o a tracolla. Oggi sono diventate simboli di stile, ma la loro funzione iniziale rimane quella di contenere oggetti.

Prima di diventare protagonista delle passerelle e delle wishlist d'acquisto, la borsa era una necessità pratica, nata quando la moda ha deciso di eliminare uno degli elementi più funzionali del guardaroba: le tasche. Ma procediamo con ordine. Può sembrare incredibile, ma per secoli la borsa così come la conosciamo oggi, non serviva, anzi, non esisteva affatto. Nell'Europa della prima età moderna e nell'America coloniale uomini e donne indossavano grandi tasche in tessuto legate direttamente alla vita. Non erano cucite negli abiti, ma fissate con nastri e completamente nascoste sotto gonne, sottogonne o cappotti. Erano sorprendentemente capienti: custodivano monete, coltellini, chiavi, kit da cucito, piccoli oggetti personali e persino qualcosa da mangiare durante la giornata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La storia delle borse come le intendiamo oggi? Inizia quando finiscono le tasche

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