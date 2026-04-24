Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola a settembre | le date delle delibere regionali AGGIORNATO

Le Regioni stanno pubblicando le delibere sui calendari scolastici per l’anno 20262027, anche se l’anno scolastico attuale è ancora in corso. Le date di inizio delle lezioni a settembre vengono rese note attraverso i provvedimenti ufficiali delle diverse aree geografiche. Queste delibere stabiliscono il primo giorno di scuola e altre indicazioni riguardanti il calendario dell’anno successivo.

Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. L'articolo Calendario scolastico 202627, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO]; Calendario scolastico 2026/2027; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e quando non si va a scuola; Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre, i ponti e le festività. Calendario scolastico 2026/2027: tutte le date di inizio e le festività, regione per regioneCalendario scolastico 2026/27:Bolzano il 7 settembre, il 10 Valle d'Aosta e Veneto, Lombardia il 12: in attesa delle date da tutte le regioni ... bimbisaniebelli.it Calendario scolastico 2026/2027: date di apertura, chiusura, vacanze e pontiQuando inizia la scuola a settembre 2026? Ecco il calendario regione per regione con l'elenco completo di ponti, vacanze di Pasqua e chiusura estiva. money.it Calendario scolastico 2026-2027: dalle prime campanelle di settembre alle festività nazionali, ecco cosa sapere per orientarsi tra le diverse date di rientro e organizzare al meglio il prossimo anno scolastico - facebook.com facebook