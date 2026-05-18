Roma sempre più cara le bollette e i carburanti svuotano le tasche delle famiglie

A Roma, i costi di vita continuano a salire, con bollette e carburanti che incidono significativamente sui bilanci familiari. I recenti dati ufficiali mostrano un aumento dell’inflazione, che si traduce in prezzi più elevati per servizi e beni di prima necessità. Le famiglie si trovano così a dover affrontare spese più alte rispetto agli anni precedenti, con un impatto diretto sulle finanze mensili. La situazione si conferma come una delle più impegnative degli ultimi tempi in città.

C’era da aspettarselo ma leggere i numeri certifica l’aumento dell’inflazione che continua ad erodere il bilancio delle famiglie. Ad aprile 2026, a Roma è stato segnato un nuovo record del caro vita. Rispetto allo stesso mese del 2025, infatti, la Capitale ha registrato un +3,4% di rincari.Caro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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