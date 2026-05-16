Serie B Interregionale alle 18.30 al PalaIseo Ozzano può eliminare la Social Osa Milano Grandi | Ogni nostra distrazione verrà punita New Flying Balls match point per la semifinale

Alle 18.30 al PalaIseo di Ozzano si svolge una partita di Serie B Interregionale tra i New Flying Balls e la Social Osa Milano. La squadra di casa ha la possibilità di eliminare gli avversari e avanzare in semifinale. Il tecnico dei New Flying Balls ha dichiarato che ogni errore sarà punito, segnalando l’importanza di concentrazione. La sfida rappresenta il match point per i padroni di casa, che vogliono ottenere la vittoria e proseguire il cammino nei playoff.

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