Serie B Interregionale alle 18.30 al PalaIseo Ozzano può eliminare la Social Osa Milano Grandi | Ogni nostra distrazione verrà punita New Flying Balls match point per la semifinale
Alle 18.30 al PalaIseo di Ozzano si svolge una partita di Serie B Interregionale tra i New Flying Balls e la Social Osa Milano. La squadra di casa ha la possibilità di eliminare gli avversari e avanzare in semifinale. Il tecnico dei New Flying Balls ha dichiarato che ogni errore sarà punito, segnalando l’importanza di concentrazione. La sfida rappresenta il match point per i padroni di casa, che vogliono ottenere la vittoria e proseguire il cammino nei playoff.
È già tempo di tornare in scena per i New Flying Balls di coach Federico Grandi, che dopo il referto rosa conquistato mercoledì in gara-uno dei quarti di finale di B Interregionale (Conference Nord) contro Social Osa Milano (99-89), oggi sarà di scena in terra meneghina per il primo match point della serie. Al PalaIseo di Milano la palla a due è alle 18,30. Dopo una gara sostanzialmente condotta dall’inizio alla fine, il tecnico biancorosso è già proiettato alla seconda sfida della serie, ma con maggiore consapevolezza di un avversario faticoso e in grado di accendersi in qualsiasi fase del gioco. "Sappiamo di affrontare una squadra forte e preparata – dice coach Grandi –, con tante individualità importanti che sanno giocare molto bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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