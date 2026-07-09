La Russia minaccia l' Italia dopo i due militari dell' ambasciata espulsi con l' accusa di aver corrotto ex 007
La Russia ha annunciato che prenderà rappresaglie dopo l’espulsione di due militari dell’ambasciata italiana, accusati di corruzione di ex agenti segreti. L’ordine di espulsione è stato comunicato dal ministro degli Esteri italiano. La decisione ha riacceso lo scontro diplomatico tra i due paesi. La Russia ha dichiarato che le misure saranno adottate senza indugio.
Il caso dei due addetti militari espulsi dall’ambasciata riapre lo scontro diplomatico tra Italia e Russia, che minaccia rappresaglie immediate. L’annuncio dell’espulsione è stato dato dal ministro degli esteri Tajani. Secondo la Procura di Roma, i due sarebbero i referenti dell’attività di spionaggio da parte di due ex membri dei servizi segreti, che avrebbero passato informazioni a Mosca. Il Cremlino ha fatto sapere che risponderà all’espulsione, probabilmente con misure analoghe. Militari espulsi dall’ambasciata: scontro Russia-Italia L’annuncio di Tajani e le ingerenze della Russia La Russia minaccia l’Italia: le possibili risposte... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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