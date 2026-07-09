Canale 5 sceglie la continuità e punta ancora sul game show di Gerry Scotti per tutta l'estate. Il nuovo programma di Enrico Papi, però, non sparisce dai radar, ma subisce "solo" uno slittamento. Mediaset si trova a dover gestire con attenzione le proprie scelte per la fascia dell'access prime time nel periodo estivo (e non solo). Da una parte c'è La ruota della fortuna, che con Gerry Scotti si è confermata una garanzia sia nel periodo invernale che in estate. Dall'altra c'è Enrico Papi pronto a tornare con un nuovo format internazionale, Let's Make a Deal, inizialmente immaginato come possibile novità di agosto. In questi giorni c'è stato un vero e proprio braccio di ferro in quel di Cologno Monzese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - La ruota della fortuna in onda per tutto agosto, ma Enrico Papi non cambia "casa": cosa succede a Mediaset

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