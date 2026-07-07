Il futuro de La Ruota della Fortuna è al centro di un confronto tra le reti Mediaset. Si valuta una pausa del programma condotto da Gerry Scotti o un possibile passaggio di Enrico Papi su Nove. La decisione non è ancora stata presa e le opzioni restano aperte. La questione riguarda anche la collocazione del game show all’interno del palinsesto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa in merito alle prossime mosse delle reti coinvolte.

Il futuro de La Ruota della Fortuna accende il confronto a Mediaset: tra l'ipotesi di una pausa del game show di Gerry Scotti e il possibile passaggio di Enrico Papi sul Nove, lo scenario resta aperto. L'access prime time di Canale 5 è al centro di un vero e proprio caso interno a Mediaset. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Davide Maggio, a Cologno Monzese sarebbe in corso un confronto acceso sul futuro de La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti che da mesi sta ottenendo ottimi risultati di ascolto. Al centro della vicenda anche Enrico Papi e il suo possibile futuro sul Nove con un nuovo pacchetto di programmi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - La Ruota della Fortuna, scoppia il caso a Mediaset: Enrico Papi va su Nove?

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MALORE A LA RUOTA DELLA FORTUNA, GERRY SCOTTI INTERVIENE IN DIRETTA: PAURA PER LA CONCORRENTE

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