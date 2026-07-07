La ruota della fortuna lascerà davvero il posto a Enrico Papi ad agosto? Cosa sappiamo

Si tratterebbe, però, solo di un piano B da valutare perché al momento Mediaset non sarebbe ancora convinta di mettere uno stop a Gerry Scotti, specie ora che al posto di Affari tuoi arriva Marco Liorni con una versione rivista e più breve de L'eredità. Maggio parla di un confronto tra Mediaset e Banijay - casa di produzione di Let’s Make a Deal - particolarmente acceso: se il 15 luglio, infatti, è prevista la registrazione della pilota e il 21 l’inizio della serie, l’incertezza sulla collocazione starebbe scaldando gli animi. Da qui si aprirebbero diverse alternative come: spostare Enrico Papi nel preserale; trasmetterlo su Italia 1 anziché su Canale 5, oppure rimandare la messa in onda alle strenne natalizie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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La Ruota della Fortuna, la cantante Nicla rompe il silenzio: Una battaglia silenziosa

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Che noia, La Ruota della Fortuna non si fermerà nemmeno ad agosto: non sarà un po’ troppo? Pubblico in rivoltaLa Ruota della Fortuna continuerà a essere trasmessa anche ad agosto, suscitando le proteste del pubblico.

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La Ruota della fortuna (forse) non si ferma più, la protesta di Enrico Papi e tensioni a Mediaset: cosa succede a Gerry ScottiStando alle ultime voci, il conduttore Mediaset sarebbe al centro di un 'tira-e-molla' tra l'azienda e Banijay. Protagonista anche il collega di Let's Make a Deal. libero.it