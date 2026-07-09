La Ruota della fortuna e la chiusura anticipata alle 21 | 30 Berlusconi | La Rai si dia una mossa i numeri sono scuse

Pier Silvio Berlusconi ha commentato la decisione di chiudere anticipatamente il quiz show su Canale 5, affermando che da tre anni si segnala il problema senza che siano stati adottati interventi concreti. Ha criticato anche la Rai per la chiusura anticipata di un programma simile, sottolineando che i numeri di ascolto non sono sufficienti a giustificare tali scelte. La sua dichiarazione riguarda la necessità di interventi più efficaci da parte delle emittenti.

Pier Silvio Berlusconi ha riposto alla nostra domanda sulla chiusura anticipata de La Ruota della fortuna su Canale 5 alle 21:30, stessa domanda posta anche in Rai all'Ad Rossi per quella di Affari Tuoi: "Sono tre anni che lo dico ma ad oggi, mi spiace sottolinearlo, non hanno fatto niente, i numeri sono scuse. Se danno il via, noi siamo pronti, è una promessa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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