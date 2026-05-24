Giancarlo della Ruota della Fortuna | La mia gaffe non fu voluta Ho fatto mille domande a L'Eredità mai una risposta

Il concorrente entrato nella storia per il clamoroso ‘scivolone’ sulle Amazzoni si racconta a Fanpage.it: “Capitava spesso che creassero frasi con doppi sensi. Tornai a giocare nel 2003 e Bongiorno non mi riconobbe. Con lui non c'era nessun rapporto”. Poi la confessione: “Vorrei partecipare a L’Eredità, ma ho perso le speranze. Non mi chiamano e sono convinto che dipenda da questa mia riconoscibilità”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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