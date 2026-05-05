Si ferma La Ruota della Fortuna la data ufficiale per la prima chiusura

La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, ha concluso la sua prima puntata della nuova stagione, segnando la data ufficiale di chiusura. La trasmissione, molto seguita, ha ottenuto risultati evidenti in termini di ascolti e partecipazione. La produzione ha annunciato la fine della prima fase, senza indicare ancora le date di eventuali repliche o riprese future. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del programma.

Il successo de La Ruota della Fortuna, guidata da Gerry Scotti, in questa stagione televisiva è sotto gli occhi di tutti. Il celebre quiz, tornato con una formula rinnovata e una conduzione solida, ha conquistato sera dopo sera una fetta sempre più ampia di pubblico, diventando uno dei pilastri dell’access prime time. Gli ascolti parlano chiaro: il pubblico ha premiato la continuità, la leggerezza e la capacità di intrattenere senza mai stancare. >> Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini sbotta e si porta dietro anche l’altra A rendere ancora più sorprendente questo risultato è il confronto diretto con programmi storicamente forti della stessa fascia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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