La risposta della società russa agli attacchi dei droni non è quella che speravano gli ucraini

Notizia in breve

Le forze ucraine hanno colpito obiettivi civili e infrastrutture energetiche in territorio russo con droni, penetrando più in profondità rispetto al passato. La risposta della società russa agli attacchi non ha raggiunto gli effetti sperati dagli ucraini. Gli attacchi sono stati segnalati nelle ultime settimane e hanno coinvolto diverse aree, con danni a impianti energetici e strutture civili. La Russia ha reagito con misure di difesa e controffensive.