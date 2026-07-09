La risposta della società russa agli attacchi dei droni non è quella che speravano gli ucraini
Le forze ucraine hanno colpito obiettivi civili e infrastrutture energetiche in territorio russo con droni, penetrando più in profondità rispetto al passato. La risposta della società russa agli attacchi non ha raggiunto gli effetti sperati dagli ucraini. Gli attacchi sono stati segnalati nelle ultime settimane e hanno coinvolto diverse aree, con danni a impianti energetici e strutture civili. La Russia ha reagito con misure di difesa e controffensive.
Nell’ultimo periodo gli ucraini sono riusciti a piazzare colpi in profondità nelle retrovie russe, lanciando i loro droni contro obiettivi civili e infrastrutture energetiche. Ma non hanno ottenuto l’effetto materiale e psicologico sui contavano: secondo l’analisi del Christian Science Monitor, giornale americano pubblicato dal 1908, i russi non hanno ceduto al panico o alla stanchezza, né pensano di dover accettare le condizioni di Kiev per fermare le ostilità. Anzi, molti di loro credono sia opportuno intensificare l’avanzata, per costringere Zelensky a trattare. Drone verso la spiaggia. Alexey Mukhin, capo della Center for Political... 🔗 Leggi su Api.follow.it
Attacco al cuore della Russia, oltre 200 droni sulla capitale. Raffineria in fiamme
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Droni ucraini: Mosca sposta la logistica per sfuggire agli attacchi
Attacchi ucraini su San Pietroburgo nel giorno della Davos russaSette persone sono morte e 11 ferite in Ucraina dopo un attacco di droni contro un autobus in Crimea, nelle aree sotto controllo russo.
Temi più discussi: Longola, la risposta della società civile dopo gli incendi: Qui per non piegarci all'illegalità; Donazione della holding a seguito di conferimento - Sistema Ratio; Politiche giovanili: oltre 80 ragazze e ragazzi alla tappa in Valbisagno del progetto Mappiamoci; A Lampedusa la sfida di Leone XIV: dagli scartati un’altra idea di Europa.
Longola, la risposta della società civile dopo gli incendi: Qui per non piegarci all'illegalità x.com
La spiegazione in una risposta scritta da parte del vicesindaco e assessore alle Società Partecipate, Alessandro Terrile: Si è scelto di concentrare gli sforzi e le risorse disponibili sui servizi Tpl dove si registra la maggior parte della domanda di mobilità del ba facebook
I De Laurentiis indagati, perquisite le sedi di Bari e Napoli: i reati ipotizzati e la risposta delle societàAperta un'inchiesta per il proprietario dei partenopei e il figlio, amministratore unico dei pugliesi: l'attività della Guardia di Finanza ... tuttosport.com
Lazio, arriva la smentita sul futuro della società: Non è in vendita. Il comunicato ufficialeIn merito alle notizie uscite da qualche ora su delle presunte offerte di acquisto recapitate a Claudio Lotito, non s'è fatta attendere la risposta della Lazio, avvenuta tramite un comunicato stampa ... tuttosport.com