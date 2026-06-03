Attacchi ucraini su San Pietroburgo nel giorno della Davos russa

Da tv2000.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sette persone sono morte e 11 ferite in Ucraina dopo un attacco di droni contro un autobus in Crimea, nelle aree sotto controllo russo. A Kherson, un’anziana di 86 anni è stata uccisa in un attacco di droni russi. Nel frattempo, si sono verificati attacchi a San Pietroburgo nel giorno della riunione di Davos russa.

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In Ucraina 7 persone sono morte e 11 ferite in un attacco di droni di Kiev contro un autobus in Crimea in un’area controllata da Mosca mentre a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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