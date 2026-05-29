Droni ucraini | Mosca sposta la logistica per sfuggire agli attacchi

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mosca ha spostato la logistica dei droni ucraini per evitare attacchi. I nuovi droni ucraini sono progettati per superare i sistemi di disturbo elettronico russi. La produzione di droni ucraini è aumentata del 441% rispetto a periodi precedenti. Questi droni vengono impiegati in operazioni di sorveglianza e attacco, con capacità di resistere ai tentativi di interferenza elettronica. La crescita della produzione riflette un rafforzamento delle capacità operative delle forze ucraine.

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? Domande chiave Come fanno i nuovi droni a superare i disturbatori elettronici russi?. Perché la produzione ucraina di droni è cresciuta del 441%?. Quali aziende stanno fornendo i droni a medio raggio a Kyiv?. Come influisce lo spostamento dei depositi sulla carenza di carburante?.? In Breve Produzione droni ricognizione cresciuta del 441% nei primi quattro mesi del 2025.. Modelli Khmarynka e Hornet colpiscono obiettivi fino a 200 chilometri di distanza.. Fedorov stima 35.000 vittime russe mensili tra marzo e aprile 2025.. Razionamento benzina in Crimea causato dai danni alle infrastrutture energetiche russe.. Trecentocinquanta droni ucraini al giorno colpiscono obiettivi strategici russi, costringendo Mosca a spostare i depositi logistici a centocinquanta chilometri dal fronte per evitare le nuove capacità tecnologiche di Kyiv. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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