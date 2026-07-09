la raccolta dei rifiuti elettronici il capoluogo si conferma eccellenza

Il Comune di Perugia si distingue come leader nella gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, superando nettamente la media nazionale. La pubblicazione del Report Gestione Raee 2025, avvenuta a fine giugno, evidenzia i risultati raggiunti nel capoluogo rispetto alla raccolta e al trattamento di questi rifiuti.

Il Comune di Perugia si attesta come leader nella gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), con risultati che distanziano nettamente la media nazionale, come emerge dal Report Gestione Raee 2025 pubblicato lo scorso 30 giugno. I numeri del successo di Perugia dicono che i cittadini hanno raggiunto 1.444.087 chilogrammi, segnando un incremento straordinario del 21,5% rispetto al 2024. Questo dato risulta quasi triplo rispetto alla crescita registrata su scala nazionale, attestatasi al 7,1%. L’indicatore più significativo dell’efficienza territoriale è la raccolta pro capite, che a Perugia tocca gli 8,91 chiliabitante, superando di oltre due chilogrammi la media italiana di 6,79 kgabitante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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