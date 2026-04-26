Le scuole fanno da apripista, Cem lancia il progetto pilota "Accendi la risorsa, spegni il rifiuto", dedicato alla raccolta dei vecchi dispositivi elettronici. "Un piano che unisce raccolta differenziata, educazione ambientale e sensibilizzazione fra i banchi", ha detto Corrado Boccoli, presidente dell’azienda pubblica che gestisce i rifiuti sul territorio. Il piano coinvolge cinque Comuni: Cassano, Melzo, Melegnano, Trezzo e Vimercate - per un bacino complessivo di circa 100mila cittadini e oltre 350 studenti di 10 istituti superiori -. Saranno proprio le scuole a ospitare i contenitori per il conferimento di smartphone, auricolari e piccoli elettrodomestici rotti, accompagnati da campagne informative e punti di raccolta anche in spazi pubblici per rafforzare la corretta gestione di questi scarti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raccolta dei dispositivi elettronici: "Recuperiamo risorse preziose"

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