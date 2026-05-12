A Montesilvano la raccolta porta a porta dei rifiuti si estende alle zone 6 e 7

A Montesilvano, il servizio di raccolta differenziata porta a porta si sta ampliando alle zone 6 e 7. L’amministrazione comunale ha comunicato che l’estensione del sistema procede secondo il cronoprogramma stabilito. La collaborazione tra il Comune e le aziende incaricate, Formula Ambiente e Pulchra Ambiente, riguarda l’attivazione del servizio nelle nuove aree. La modifica interessa la distribuzione dei punti di raccolta e gli orari di conferimento dei rifiuti.

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