A Montesilvano la raccolta porta a porta dei rifiuti si estende alle zone 6 e 7

Da ilpescara.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montesilvano, il servizio di raccolta differenziata porta a porta si sta ampliando alle zone 6 e 7. L’amministrazione comunale ha comunicato che l’estensione del sistema procede secondo il cronoprogramma stabilito. La collaborazione tra il Comune e le aziende incaricate, Formula Ambiente e Pulchra Ambiente, riguarda l’attivazione del servizio nelle nuove aree. La modifica interessa la distribuzione dei punti di raccolta e gli orari di conferimento dei rifiuti.

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Va avanti veloce il crono programma dell'estensione del sistema di raccolta rifiuti a Montesilvano. L’amministrazione comunale, in sinergia con Formula Ambiente e Pulchra Ambiente, annuncia l’estensione del servizio di raccolta differenziata "porta a porta" alle zone 6 e 7. Il nuovo servizio.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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