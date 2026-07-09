Il commissario tecnico dell’Egitto ha reagito visibilmente arrabbiato dopo aver visto una bandiera di Israele, che ha sputato. Successivamente si è rivolto a un fotografo presente sul posto. L’incidente si è verificato in occasione di una partita tra l’Egitto e l’Argentina, valida per gli ottavi di finale, durante la quale la nazionale africana è stata eliminata. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze di questo episodio.

Una bandiera di Israele usata come ‘ sfottò ‘ verso il ct dell’Egitto. Dopo che la nazionale africana è stata battuta dall’Argentina negli ottavi di finale dei Mondiali 2026 per 3-2, al termine di una partita folle e che conduceva 0-2 prima della rimonta nel finale dell’Albiceleste, l’allenatore Hossam Hassan ha mimato uno sputo verso la bandiera israeliana, prendendosela poi con un fotografo, reo di avergli ‘puntato’ la fotocamera troppo vicina al volto. L’episodio, notato subito da diversi utenti, sta tornando a far discutere in queste ore dopo la pubblicazione di una serie di video sui social. Cos’è successo? Al termine di Argentina-Egitto, partita molto nervosa e piena di episodi contestati, gli animi si sono accesi anche sulle tribune di Atlanta, dove un tifoso argentino ha riservato un ‘ pensiero speciale ‘ per Hossam Hassan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Ilfattoquotidiano.it - La rabbia di Hassan: il ct dell’Egitto vede una bandiera di Israele e gli sputa. Poi se la prende con un fotografo – Video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mondiale 2026, virale il video del Ct dell'Egitto che sputa verso tifoso argentino con la bandiera di IsraeleUn video che mostra il commissario tecnico dell’Egitto che sputa verso una bandiera di Israele è diventato virale.

Il CT Hassan e Ziko contro Letexier: esplode la rabbia dell’EgittoIl commissario tecnico dell’Egitto ha espresso forte disapprovazione per le decisioni arbitrali, sostenendo che l’arbitro avrebbe subito pressioni...

Temi più discussi: L'allenatore dell'Egitto Hassan furioso dopo la rimonta dell'Argentina. Razzismo e polemiche, cosa è successo; Rabbia Egitto, il Ct: 'Non capisco gol annullato'; Il ct dell'Egitto è una furia: Partita truccata! Vogliono far vincere il Mondiale all'Argentina; Egitto furibondo, Zico: Mondiale truccato, deve vincere Messi. Il ct: Che giochiamo a fare?.

RABBIA EGITTO DOPO L'ELIMINAZIONE Non sono mancate le proteste dopo la rimonta per 3-2 dell'Argentina sull'Egitto Il torneo è manipolato dall'inizio ha commentato Ziko, autore del gol del momentaneo 0-2 per gli africani Hossam Hassan, co x.com

L'allenatore dell'Egitto Hassan furioso dopo la rimonta dell'Argentina. Razzismo e polemiche, cosa è successoIl c.t. dell'Egitto Hossam Hassan, dopo la pazza rimonta dell'Argentina, prima fa all'arbitro il gesto della X per denunciare un atto di razzismo, poi se la prende per il gol annullato ... corriere.it

È passato più di un ANNO, eppure la gente pensa ancora che Adolescence sia basato su eventi reali reddit

Egitto, Ct Hassan: Non capisco nostro gol annullato, volevano salvare Argentina?Leggi su Sky Sport l'articolo Egitto, Ct Hassan: 'Non capisco nostro gol annullato, volevano salvare Argentina?' ... sport.sky.it