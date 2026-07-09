la posta del numero 1673

In un paese in cui molti giovani vedono l’Europa come un simbolo di libertà e speranza, questa aspirazione rimane molto presente. L’Europa rappresenta un orizzonte di possibilità concrete, non solo un’idea astratta. La percezione diffusa tra i giovani è che il continente offra opportunità di crescita e di futuro, consolidando così un legame tra le aspirazioni individuali e l’immagine collettiva dell’Europa.

? Ci sono articoli che t’informano e altri che ti costringono a cambiare prospettiva, come fa questo (Internazionale 1671). In un paese dove molti giovani sognano l’Europa come un orizzonte di libertà e futuro, l’Europa è un’aspirazione viva, concreta. E noi, che l’Europa la viviamo ogni giorno, spesso la diamo per scontata. A volte la guardiamo con distacco, a volte con scetticismo. In questo contesto, anche un gesto apparentemente piccolo – come il contributo dell’ambasciata italiana al festival di Tbilisi – diventa qualcosa di più: un segno di vicinanza culturale e umana. Forse vale la pena ricordarsi che l’Europa non è solo un’istituzione. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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