la posta del numero 1663

Un lettore ha espresso delusione riguardo a un articolo pubblicato nell’ultimo numero di una rivista, che secondo lui presenta una posizione favorevole al nucleare in modo evidente. La critica riguarda il modo in cui viene trattata la voce contraria, considerata umiliata o ridicolizzata. La lettera si concentra sul contenuto e sul tono dell’articolo, senza fare riferimenti a nomi o dettagli specifici.

? Sono rimasto deluso da questo articolo (Internazionale 1662): una propaganda favorevole al nucleare davvero malcelata, in cui l’unica voce contraria è messa in ridicolo. Dall’articolo traspare inoltre un inquietante e paradossale (specie di questi tempi) attacco alle fonti rinnovabili. Un tema così complesso meritava una narrazione più articolata.Mattia Lolli? Ho trovato fazioso e disonesto l’articolo sul nucleare in Italia. I sostenitori del nucleare sono dipinti come razionali agenti del progresso, mentre gli oppositori come ignoranti che vanno imboccati dalla nuova e saggia linea governativa. Ci si sofferma solo sulle credenze relative agli effetti delle radiazioni sulla fauna, mentre sono ignorate le tante motivazioni ambientali ed economiche a sostegno di una transizione verso le rinnovabili.🔗 Leggi su Internazionale.it

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