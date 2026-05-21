la posta del numero 1666

Recentemente è stato pubblicato un articolo su Internazionale che analizza il libro di Paul Lockhart. L’autore critica il modo in cui l’istruzione viene spesso ridotta a una mera prestazione, lasciando da parte l’aspetto creativo e la comprensione profonda. La discussione si concentra sulle modalità di insegnamento e sui risultati di un approccio che privilegia la performance rispetto alla vera comprensione delle materie. La riflessione si inserisce in un quadro più ampio di analisi delle pratiche educative attuali.

? Ho letto l’articolo sul libro di Paul Lockhart (Internazionale 1665). Abbiamo trasformato l’apprendimento in prestazione. E ci stupiamo se la passione scompare. Forse il problema non è che i ragazzi non vogliono più imparare. Forse è che gli abbiamo insegnato ad avere paura di sbagliare. Abbiamo ridotto la curiosità a voto, la creatività a performance, l’intelligenza a velocità. Ma capire non significa memorizzare, significa collegare, immaginare, mettere in discussione. Una società che smette di coltivare meraviglia inizia lentamente a produrre solo esecutori. E nessun algoritmo potrà mai sostituire un essere umano capace di pensare liberamente. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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