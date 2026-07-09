La ciminiera dell’ex centrale Enel a La Spezia è stata demolita e non è più visibile. La rimozione si è conclusa recentemente, lasciando il sito privo di questa struttura simbolo. Il sindaco ha dichiarato che le decisioni relative all’uso dell’area saranno prese entro l’estate. La demolizione rappresenta il primo passo verso un possibile riutilizzo dell’area, che in passato era riconoscibile anche da quel pennacchio di fumo.

La Spezia, 9 luglio 2026 – Quel pennacchio a strisce bianche e rosse non si vede ormai più. Quella “cartolina“ che dava il benvenuto ai visitatori che arrivavano in città, fra poche settimane sarà solo un ricordo. Bello o brutto, a seconda dei punti di vista e dei significati che ognuno ha associato e continuerà ad associare alla ciminiera di 220 metri dell’Enel oggi ormai ridotta a un cumulo di detriti. “Mancano gli ultimi quaranta metri, è stato più difficile del previsto per via del maltempo, ma ormai ci siamo. È il segno di una città che è cambiata, un risultato storico, un simbolo negativo che fortunatamente non c’è più” dice senza mezzi termini il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, che associa all’abbattimento di quel grosso fumaiolo la simbologia di un territorio fortemente mutato in meglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La partita dell’ex Enel. Spezia, la ciminiera non c’è più. Peracchini è convinto: “Scelte entro l’estate”

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