Stazione Tiburtina la palestra dell' Artiglio sarà pronta entro l' estate

A due anni dalla consegna delle chiavi al Consorzio Artiglio, la nuova palestra di largo Guido Mazzoni, situata di fronte al piazzale Ovest della stazione Tiburtina, sta per essere completata. L'apertura è prevista entro l'estate, segnando la fine dei lavori di realizzazione e avvio delle attività. La struttura rappresenta un intervento di riqualificazione nell’area intorno alla stazione.