Stazione Tiburtina la palestra dell' Artiglio sarà pronta entro l' estate
A due anni dalla consegna delle chiavi al Consorzio Artiglio, la nuova palestra di largo Guido Mazzoni, situata di fronte al piazzale Ovest della stazione Tiburtina, sta per essere completata. L'apertura è prevista entro l'estate, segnando la fine dei lavori di realizzazione e avvio delle attività. La struttura rappresenta un intervento di riqualificazione nell’area intorno alla stazione.
A due anni dalla consegna delle chiavi al Consorzio Artiglio, sta per prendere definitivamente vita la nuova palestra di largo Guido Mazzoni, di fronte al piazzale Ovest della stazione Tiburtina. La nuova palestra dell'ArtiglioI lavori di ristrutturazione, messa a norma e abbattimento delle.🔗 Leggi su Romatoday.it
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