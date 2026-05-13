La Coppa Europa dei 10.000 metri si svolge a La Spezia, con alcune delle principali atlete italiane impegnate nella competizione. Tra queste, Nadia Battocletti, reduce dal successo a Firenze, sarà una delle protagoniste più attese. Accanto a lei, anche altri atleti italiani come Aouani e Crippa sono tra i favoriti. La gara si tiene il 13 maggio 2026, e il pubblico si prepara a seguire con interesse la competizione.

La Spezia, 13 maggio 2026 – Dopo aver entusiasmato il pubblico di Firenze al Pegaso Meeting del 9 maggio, Nadia Battocletti sarà l’atleta più attesa nella Coppa Europa dei 10.000 metri che sarà ospitata dall'Italia, a La Spezia, sabato 23 maggio. I selezionati azzurri sono 14, equamente divisi tra uomini (7) e donne (7). Tra questi, come detto, la campionessa mondiale indoor dei 3000 metri, argento olimpico e mondiale dei 10.000 e bronzo iridato dei 5000. Al maschile, convocati il bronzo mondiale e primatista italiano della maratona Iliass Aouani e il recente vincitore della maratona di Parigi Yeman Crippa. Ogni Nazionale, al centro sportivo Montagna, potrà schierare al massimo sei atleti per squadra, sia al maschile, sia al femminile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atletica, la Coppa Europa dei 10mila a La Spezia. Battocletti, Aouani e Crippa le stelle azzurre più attese a La Spezia

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