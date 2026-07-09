La nuova mappa di Roma eviterà di costruire asili nido in zone di anziani

Una nuova mappa urbanistica di Roma prevede di non costruire asili nido nelle aree con alta concentrazione di anziani. Negli ultimi cinquant’anni, la popolazione della città si è stabilizzata intorno ai 2,8 milioni di residenti, ma i quartieri abitati sono cambiati. L’obiettivo è concentrare le nuove strutture in zone più giovani, lasciando intatte le aree con più anziani. La pianificazione urbanistica si basa su dati demografici aggiornati e sulla distribuzione della popolazione nei vari quartieri.

«Negli ultimi cinquanta anni la popolazione di Roma è rimasta sempre la stessa, circa 2 milioni e 800mila residenti. Quello che è cambiato è il luogo dove hanno scelto di vivere. Oggi infatti si sono spostati fuori dal Gra, nelle periferie o nei 120 comuni metropolitani: in aree che sono nate cioè in maniera spontanea»: a leggere la nuova Mappa dei quartieri di Roma, un rapporto realizzato dalle tre università pubbliche della città, dall’Istat e dagli uffici di Roma Capitale, è il coordinatore scientifico del gruppo di lavoro e professore ordinario di Politica economica all’università di Roma Tre, Salvatore Monni. «Il lavoro è durato quattro anni — prosegue — e si tratta della prima mappa partecipata, essendoci basati, sì sui documenti, ma anche sulle percezioni dei cittadini e della comunità». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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