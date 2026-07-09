Shopping, cultura, grande spettacolo e intrattenimento a misura di famiglia. Sabato 11 luglio, Castelnuovo, infatti, si appresta a vivere una delle serate più attese dell’anno con la sua storica "Notte Bianca" organizzata dall’associazione "Compriamo a Castelnuovo". Una macchina organizzativa imponente che, grazie alla sinergia con il Comune e le realtà del territorio, trasformerà il capoluogo garfagnino in un grande palcoscenico diffuso, arricchito dall’apertura straordinaria e serale dei negozi. Il polo dello spettacolo per bambini e famiglie sarà Piazza Carli, dove a partire dalle 21,30 andrà in scena "Magia d’Estate". L’evento, a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La “Notte Bianca“. Sabato festa grande a Castelnuovo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Barosini su Notte Bianca: Dimostrazione di quanto sia importante il concetto di comunità

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sabato la Notte Bianca. Le novità e il programma

Notte Bianca a Zola Predosa: si fa festa dal tramonto a notte!Giovedì 4 giugno 2026, la Notte Bianca di Zola Predosa si svolgerà a partire dalle 19:00, arrivando alla sua 15ª edizione.

Temi più discussi: Sabato 4 luglio NOTTE BIANCA a Cirié: il programma completo, la viabilità, gli orari e le varie location dell’evento più ateso dell’estate; Notte bianca e notte dei saldi; Notte Bianca dei 4 Portoni; Notte Bianca a Bracciano.

Andy Diaz sul tetto del mondo, sabato sarà alla Notte Bianca #livorno #sport #atletica - X x.com

La Notte Bianca. Sabato festa grande a CastelnuovoShopping, cultura, grande spettacolo e intrattenimento a misura di famiglia. Sabato 11 luglio, Castelnuovo, infatti, si appresta a vivere una delle serate più attese dell’anno con la sua storica Nott ... lanazione.it

Negozi aperti, musica, cultura e intrattenimento per tutta la famiglia: sabato a Jesi ci sarà la Notte BiancaJESI - All'interno del ricco cartellone di Jesi Estate 2026 c’è anche la Notte Bianca che si terrà sabato 11 luglio, con eventi a partire dalle ore 19:00. Nata dalla collaborazione con il tessuto ... anconatoday.it