Sabato la Notte Bianca Le novità e il programma

Sabato si svolge la Notte Bianca nel centro storico di Savignano. Tra le novità, l’arrivo dell’evento nell’Arena Gregorini di Bradipop club, un marchio storico della nightlife, che debutta per la prima volta in piazza nella provincia. L’evento prevede diverse iniziative e intrattenimenti lungo le strade del centro. La manifestazione si svolge tutta la notte, coinvolgendo diversi locali e spazi pubblici della zona.

Notte Bianca, sabato, nel centro storico di Savignano. Tra le novità, l’arrivo nell’Arena Gregorini di Bradipop club, storico marchio della nightlife alla sua prima presenza di piazza nella provincia. In piazza Giovanni XXIII, un altro grande esordio: il Deap Club, mostro sacro della cultura musicale underground in Romagna e non solo. In consolle l’inconfondibile stile di Christo aka Licio b2b A-Ninetyfour e Alberto Bologna. Lo stage esplosivo sarà quello di piazza Borghesi che dalle 20.30 vedrà salire sul palco i Mondoliga con il loro travolgente tributo a Ligabue. A seguire spazio a Hit Mania 90, in collaborazione con Radio Studio Delta, per un viaggio tra le hit leggendarie degli anni Novanta accompagnato da effetti speciali ed energia pura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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