Dal Serale di “Amici di Maria De Filippi” dello scorso anno, Senza Cri ha fatto di passi da gigante. In un post pubblicato su Instagram ha raccolto video e foto per raccontare anche la sua storia e lanciare un messaggio alle persone non binarie. “La mente in burrasca, ma il cuore pulito questo sono io, non vedo l’ora di vedervi sottopalco”, sono le parole che accompagnano il carosello social. Tra gli scatti, il cantante piange, dopo una sessione di binding (la pratica di comprimere il petto per appiattirlo. Si esegue usando fasce elastiche o nastri adesivi specifici, ndr), e ha spiegato: “La foto in cui piango corrisponde alla scorsa estate, mi ero appena distrutto col tape. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “La mente in burrasca, ma il cuore pulito. Questo sono io”: la foto a petto nudo di Senza Cri di “Amici” e il messaggio per le persone non binarie

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