Sui mezzi pubblici di Torino la tessera alias per persone trans e non binarie Fdi | Follia le priorità sono ben altre

A Torino, la tessera “Alias” dedicata a persone trans e non binarie è stata resa definitiva per l’uso sui mezzi pubblici, al termine di due anni di sperimentazione. La decisione è stata comunicata dal Comune, che ha approvato l’adozione ufficiale di questa tessera. La misura ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni esponenti politici che hanno espresso critiche sulla priorità di questa iniziativa.

Il Comune di Torino ha reso definitiva la Tessera Alias per il trasporto pubblico, dopo una sperimentazione durata due anni. La misura, spiegano il Gtt Gruppo Torinese Trasporti e il Comune riguarda le persone transgender e non binarie in percorso di affermazione di genere. Queste potranno utilizzare sui mezzi un documento collegato all’abbonamento con nome d’elezione e foto aggiornata. Il documento, collegato alla carta BIP ma separato da essa, permette di verificare l’abbonamento senza esporre dati anagrafici non aggiornati. Il rilascio avviene su richiesta, senza necessità di certificazioni mediche. La sperimentazione, avviata nell’aprile 2024, aveva coinvolto 42 persone.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sui mezzi pubblici di Torino la tessera “alias” per persone trans e non binarie. Fdi: "Follia, le priorità sono ben altre” Notizie correlate Controllo dei biglietti sui quattro linee dei mezzi pubblici a Torino: sanzionati 58 passeggeri su 450I carabinieri della stazione Lingotto e delle pattuglie mobili di zona della compagnia Mirafiori, insieme a personale Gtt, hanno controllato 36... Trasporto gratuito sui mezzi pubblici per le forze dell’ordineIl rinnovo della convenzione per il trasporto pubblico gratuito destinato alle forze dell’ordine in Sicilia è al centro di un intenso confronto tra... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torino, definitiva la tessera alias per i mezzi pubblici; Torino rende definitiva la tessera alias sui mezzi pubblici: Un diritto, non un privilegio; Ponte del 1° maggio e corteo in centro Torino: tutte le deviazioni dei mezzi Gtt e le modifiche alla viabilità; Primo maggio, i mezzi pubblici saranno in funzione? Tutti gli orari. Sui mezzi pubblici di Torino la tessera alias per persone trans e non binarie. FDI: Follia, le priorità sono ben altreIl Comune di Torino ha reso definitiva la Tessera Alias per il trasporto pubblico, dopo una sperimentazione durata due anni per le persone transgender e non binarie in percorso di affermazione di gene ... msn.com A Torino la tessera Alias diventa definitiva: la mobilità si fa inclusivaTorino, la Tessera Alias per viaggiare sui mezzi pubblici è realtà: chi è in percorso di affermazione di genere può ora usare il nome scelto. ecoincitta.it Sul ponte "vecchio" -San Mauro- Torino - facebook.com facebook Contatti diretti #Gattuso- #Torino e almeno un paio di approfondimenti nell’ultima settimana. Disponibilità e apertura, situazione da seguire se non fosse confermato D’Aversa x.com