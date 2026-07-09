La maturità compie cinquant’anni

La maturità dell’istituto tecnico è arrivata al suo cinquantesimo anniversario. La celebrazione ha coinvolto ex studenti della classe 5C, che si sono riuniti per ricordare e festeggiare il traguardo. La scuola ha organizzato un evento per celebrare questa ricorrenza, che ha visto la partecipazione di molti ex alunni, alcuni dei quali hanno condiviso ricordi e testimonianze del passato. La giornata si è conclusa con un momento di incontro tra i presenti.

CITTA’ DI CASTELLO Mezzo secolo è volato via in un soffio, ma il legame nato tra i banchi di scuola ha superato indenne la prova del tempo. Nei giorni scorsi gli ex studenti della classe 5C dell’ Itis "A. Volta" di Città di Castello si sono riuniti in un noto ristorante della vallata per festeggiare un traguardo eccezionale: i cinquant’anni dal conseguimento del diploma di maturità. Tra abbracci, ricordi indelebili e aneddoti di gioventù, il gruppo si è ritrovato quasi al completo, testimoniando un affetto reciproco che non è mai scemato dal 1976 a oggi. Questi i protagonisti della bellissima rimpatriata: Marcello Bernardi, Remo Dalla... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Why Your Nervous System Vetoes Your Intentions

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