Rocky compie cinquant’anni e spopola su Netflix perché non è invecchiato male e ci mancava

Rocky, la saga iniziata nel 1976, è attualmente ai vertici della classifica di Netflix, con tutti i film inclusi, anche Creed. La serie, che festeggia i cinquanta anni nel dicembre 2026, continua a essere molto seguita. La presenza sulla piattaforma di streaming ha portato i film a rimanere tra i più visti, dimostrando come il personaggio e la storia siano rimasti attuali nel tempo.

Nel 2026 Rocky compie cinquant’anni a dicembre, ma è già protagonista su Netflix, con tutta la saga, incluso Creed, dominando la top 10 dei film. Il tutto quando, paradossalmente, Rocky diventa il film più fuori tempo massimo che possiamo riguardare. Non perché sia vecchio, ma perché dice l’opposto di tutto ciò che oggi ci viene chiesto di essere. Rocky Balboa non è un modello aspirazionale: è una deviazione. Un errore che insiste. Un uomo che accetta di non funzionare secondo gli standard del successo, e che proprio per questo ci parla ancora — forse più di prima. Rocky non è Elon Musk, non è Beyoncé, non è Djokovic. Non ha un piano quinquennale, non domina il campo, non trasforma ogni caduta in storytelling. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Rocky Wegen dieser Szene landete er auf der Intensivstation!

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