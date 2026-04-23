Il 23 aprile 1976 arrivava nei negozi il primo album dei Ramones, un disco che ha segnato un punto di svolta nel panorama musicale. Questo lavoro ha introdotto uno stile rapido e diretto, influenzando numerosi artisti e generi successivi. Cinquant’anni dopo quella data, il disco rimane un punto di riferimento per molti appassionati e addetti ai lavori, rappresentando un momento fondamentale nella storia della musica moderna.

Il 23 aprile 1976 usciva “Ramones”, il primo album dell’omonima band che ha cambiato per sempre la loro storia e, soprattutto, quella della musica a livello internazionale. In un periodo di profonda recessione, fatto di disoccupazione, disincanto, proteste, e in cui regnavano sovrani generi come la disco – music e il rock progressivo, nasce, così, il punk, come fenomeno di protesta e contrapposizione a qualcosa che iniziava a risultare, per l’epoca, troppo stantio e restrittivo. Questo disco ha fatto da spartiacque tra quello che è stato e che sarebbe stato, tra un passato che risultava ingombrante, un presente perlopiù disgregato e in bilico e un futuro ancora tutto da scrivere ma fatto di sogni, speranze e voglia di cambiare le cose.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’album “Ramones” compie cinquant’anni: il disco che ha cambiato per sempre la storia della musica

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