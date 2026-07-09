Durante il turno di notte, un operaio di 53 anni ha perso tre dita della mano dopo essere stato coinvolto in un incidente con una pressa rotante. L’incidente si è verificato in un’azienda di produzione di materiali plastici situata a Castano Primo, nell’Alto Milanese. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è stato trasportato in ospedale con ferite gravi. La direzione ha avviato le verifiche sul rispetto delle normative di sicurezza.

Castano Primo (Milano), 9 luglio 2026 – L’ennesimo infortunio registrato in Lombardia oggi ha avuto come scenario, questa volta, l’azienda di produzione di materiali plastici Vibiplast di Castano Primo, nell’Alto Milanese. Le ambulanze della Croce Azzurra di Buscate sono accorse intorno alle 3 della scorsa notte, a cavallo fra l’8 e il 9 luglio, all’interno dei capannoni della fabbrica di via Modigliani. A chiamarle, gli operai presenti a quell’ora per il turno di notte: un loro collega di 53 anni era finito con la mano destra incastrata in una delle macchine rotanti impiegate per la produzione delle plastiche, uno dei tanti macchinari presenti in questa azienda che, dal 1982, produce Pvc e materiali destinati all’industria dei cavi elettrici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La mano inghiottita dalla pressa rotante durante il turno di notte: operaio di 53 anni perde tre dita

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