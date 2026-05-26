ALTOPASCIO (LUCCA) – Incidente mortale sul lavoro oggi, 26 maggio 2026, in provincia di Lucca, in località Spianate, frazione di Altopascio. A perdere la vita all’interno della ditta “Cora srl”, azienda che produce prodotti farmaceutici, n operaio di 30 anni, schiacciato da una pressa durante le fasi di lavorazione. L’allarme è stato lanciato dai colleghi poco prima delle 12. Nonostante i tentativi di rianimazione per l’operaio non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato pochi minuti dopo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Altopascio: muore operaio di 30 anni schiacciato da una pressa

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