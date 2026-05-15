Un incidente mortale si è verificato questa mattina in Alta Valle Camonica, nel territorio di Temù, in provincia di Brescia. Un operaio di 52 anni ha perso la vita durante le operazioni di taglio di un albero. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a rianimare l’uomo. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità competenti. La zona è stata isolata in attesa delle verifiche ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma in Alta Valle Camonica. Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 15 maggio, nel territorio di Temù, in Alta Valle Camonica, in provincia di Brescia. Un operaio di 52 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito dal tronco di un albero durante alcune operazioni di disboscamento. L’uomo lavorava per una ditta specializzata nel taglio e nella manutenzione boschiva ed era impegnato in un intervento in una zona montana particolarmente difficile da raggiungere. L’impatto fatale durante i lavori di abbattimento. Secondo le prime informazioni raccolte, il 52enne stava utilizzando una motosega per abbattere una pianta quando, improvvisamente, il tronco lo avrebbe travolto colpendolo violentemente alla schiena. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente sul lavoro in Val Camonica: operaio di 52 anni perde la vita durante il taglio di un albero

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Viene travolto dal tronco della pianta che stava tagliando in Val Camonica: morto operaio di 52 anniUn 52enne è morto in Alta Valle Camonica (Brescia) dopo essere stato travolto dal tronco di una pianta che stava tagliando.