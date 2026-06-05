Torneo internazionale di Terni | Una manifestazione dedicata a due grandi personalità del calcio rossoverde

Durante la terza edizione del Torneo Internazionale di Terni, denominato Memorial Ernesto Bronzetti-Claudio Tobia, si svolgerà una competizione dedicata a due figure importanti del calcio locale. La manifestazione vedrà la partecipazione di squadre giovanili provenienti da diverse realtà italiane ed europee. La competizione si terrà nella città di Terni e coinvolgerà diverse formazioni di livello internazionale. La manifestazione si svolge in un contesto dedicato alla memoria delle due personalità sportive.

Le giovanili di alcune delle più prestigiose realtà calcistiche italiane ed europee parteciperanno alla 3° edizione del Torneo Internazionale di Terni – Città di San Valentino Memorial Ernesto Bronzetti-Claudio Tobia. Dall'11 al 14 giugno saranno undici le squadre ai nastri di partenza. In. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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