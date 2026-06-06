Il Leoncavallo si muove rapidamente verso la riapertura a via Watteau. La struttura, attualmente inattiva, sta lavorando per ripristinare l’accesso e tornare alla sua posizione originale. I lavori di ristrutturazione sono in corso, mentre si attendono aggiornamenti sulle tempistiche. La decisione di riaprire il centro culturale viene comunicata con l’obiettivo di informare la comunità sulla progressione delle operazioni.

"È arrivato il momento che la città sappia a che punto si trova l’ipotesi del ritorno dello spazio pubblico Leoncavallo in via Watteau", scrivono sui social i militanti del centro sociale sgomberato lo scorso 21 agosto, annunciando che "lunedì 8 giugno, alle 10, davanti ai cancelli d’ingresso chiusi ormai da dieci mesi, si terrà una conferenza stampa pubblica con la presenza degli ambasciatori del centro sociale, Sergio Cusani e Pino Tripodi, insieme a compagne e compagni del Leoncavallo". Sarà "un appuntamento aperto alla città per fare il punto sulla prospettiva del ritorno in via Watteau e sul futuro di un’esperienza che continua a rappresentare un patrimonio collettivo, culturale e sociale di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Leoncavallo accelera e punta a tornare in via Watteau

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